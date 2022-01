Alma del actor Octavio Ocaña quiere venganza, afirma su mamá

Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido actor Octavio Ocaña, mismo que perdió la vida el pasado 29 de octubre de 2021, relató que puede sentir su presencia que quiere venganza.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el actor conocido por su papel como Benito en la serie Vecinos falleció debido a un disparo autoinfligido luego de una persecución policial en la carretera de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

A casi tres meses del confuso incidente que terminó con la vida de Octavio Ocaña, su familia continúa buscando justicia al llevar a cabo una serie de investigaciones para esclarecer la muerte del joven actor.

Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido artista de 22 años, continúa sufriendo la pérdida de su hijo menor y ha asegurado sentir su presencia en más de una ocasión.

Según sus declaraciones para la revista Aquí, la madre de Octavio Ocaña le ha pedido al fallecido actor que “venga por ella”, si es que él la necesita a su lado.

“Es un sueño del que quisiera despertar y quisiera que volviera a nacer, volver a criarlo y que llegará a sus 23 años. Pero sé que eso no va a volver a pasar hasta que yo lo alcance, en la vida eterna. Y como le digo: ‘Si me necesitas, ven por mí, hijito’, a lo mejor suena egoísta porque tengo otras dos hijas que me pueden necesitar, pero ellas ya hicieron su vida y él era mi niño chiquito, siento que nos necesita”, confesó.

Ana Lucía Ocaña añadió que ella y otros familiares han logrado sentir la presencia de Benito en circunstancias inusuales y sobrenaturales.

“Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió un clóset, le tiró los papeles, como enojado. A mi yerno le abrió la puerta. Les dio miedo, pero como les decimos ‘no tengan miedo, miedo los vivos’. Él está enojado y está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron, porque lo mataron. Él no está tranquilo”, comentó la madre del fallecido actor.

Añadido a esto, Ana Lucía Ocaña envió un duro mensaje a las personas involucradas en la muerte de Octavio para que recapaciten sobre lo sucedido y confiesen la verdad detrás del confuso incidente que terminó con la vida de su hijo.

“Que Dios los perdone porque a mí me dejaron muerta en mi vida, a mí y a su papá. Quisiera ponerme enfrente de ellos y decirles ‘así como mataron a mi hijo acaben de matarme a mí’, porque me dejaron muerta, nunca voy a superar este dolor, como todas las madres que pierden a sus hijos, nosotros esperamos que ellos nos entierren, no nosotros a ellos”, comentó Ana Lucía Ocaña.

La familia de Octavio Ocaña continúa afirmando que el actor de 22 años no murió de la manera en la que lo reportaron en el informe oficial de la Fiscalía de Justicia de México, ya que aseguran tener pruebas que establecen que Benito no pudo dispararse por accidente en la cabeza.