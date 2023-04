Álvaro, ex de la Panarusa, hace docencia en el Día de la Tierra

Álvaro de Marichalar aristócrata español y expareja de Ekatheryna Anikieva, mejor conocida como la "Panarusa", se encuentra una vez más en Panamá, pero esta vez para hacer docencia en el Día de la Tierra.

El famoso fue uno de los invitados para dar consejos a los estudiantes del Thomas Jefferson School Panama, que participaban en la limpieza de playa en Panamá Viejo.

Marichalar ha estando dando la vuelta al mundo en la considerada la embarcación más pequeña de la historia, para luchar contra los plásticos en los océanos, uno de los "problemas más graves de la humanidad".

De Marichalar llegó a Panamá el pasado 17 de marzo sobre "Numancia", su moto de agua, considerada la embarcación más pequeña de la historia de la navegación en dar la vuelta al mundo, tras recorrer parte del Caribe después de reiniciar la expedición el año pasado desde Miami.

Además de homenajear esa primera vuelta al mundo, el aristócrata español pretende con esta travesía concienciar sobre el cuidado del medio ambiente, en concreto de la contaminación marítima que producen los plásticos. Y destacó que quiere sensibilizar especialmente a las generaciones más jóvenes.

Él y la Panarusa han dado que hablar tras sus separación del 2014. Como sabrán, Ekatheryna Anikieva de Herrera contó que escribía un libro, de su cuento de hadas con el final feliz de su príncipe azul panameño. Ella dijo que no lo siguió,debido a las amenazas que recibió de la mujer de su expareja, el aristócrata español, Álvaro de Marichalar.

"Eka" dijo que no fue por miedo que pausó el proyecto, "me sentí muy triste, pues eso puede ser que mi ex se lo pidió y eso me puso bien, pero bien triste", contó.

Ekaterina también ha estado en el ojo de la tormenta, todo tras lo sucedido con su viaje de Europa a Panamá y el dinero que pidió. Además, sus seguidores le dicen en sus redes que ella aburre.

Álvaro de Marichalar, invitado especial, explica a los niños de las acciones a tomar para eliminar los plásticos. @victorarosemena pic.twitter.com/cwRNYQ5Nyn — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 22, 2023

Contenido Premium: 0