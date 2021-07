Amanda Díaz: ‘Chemito me cuida durante las rutas, no soy una fresca’

La participante de Panamá Race, Amanda Isabel Díaz, salió aclarar a sus seguidores que ella no es una fresca, esto luego de que la criticaran por poner siempre a su compañero de equipo, Anselmo “Chemito” Moreno, a cargar toda las cosas en el programa.

De acuerdo con Díaz, todo se trata de estrategia para avanzar de manera más rápida y cumplir con los retos, aseguró que su compañero de equipo (Del team “Quien dijo miedo”) es todo un cabellero y cuida de ella.

Publicidad

“Quiero aclararle que Chemito no me carga los rompecabezas todo el tiempo, eso quiero aclararlos... estos rompecabezas son pesados y me vuelvo más lenta, y Chemito prefería llevarlos él, ya que tiene la fuerza, el cardio y las ganas... al tenerme a mí cargando eso, me ponía más lenta. Me dificulta muchísimo más llevar el ritmo y es por eso que él se ofreció”, manifestó la modelo en un video en sus historias de Instagram.

Añadió: “Chemito es un hombre caballeroso, me cuida y me protege durante las rutas y las carreras. Él siempre está velando por equipo”.

NO DEJES DE LEER: Se vacunó por amor a su familia

Destacó que Moreno piensa en lo mejor para el equipo y por eso se complementan bien.

“Recuerden que este es un programa de estrategia y pensar rápido en qué es lo mejor para llegar primeros... hay que decirlo, esa parte del cardio no es mi fuerte, pero sí el de Chemito, creo que en esa parte nos complementamos bien”, dijo.

Comentó, además: “Chemito me lleva la maleta en todas las rutas, lo hace porque es mejor, él ni las siente, creo que esa es la parte de equilibrarnos como equipo, quería aclararle para que no digan que soy una fresca... mejor compañero no me ha podido tocar”.