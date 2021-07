Se vacunó por amor a su familia

La presentadora de televisión Joseline Pinto está muy feliz, pues ya se colocó la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Según Joseline, tuvo un poco de miedo y nervios, pero por fin ayer se puso la anhelada vacuna, en su Llano Bonito, en Herrera.

“Finalmente hoy (ayer) me voy a vacunar, tengo miedo, pero lo hago porque quiero a mi familia”, expresó la famosa.

Añadió: "Más cara y drama pa'que al final no me doliera".

De acuerdo con Pinto, no presentó en las primeras horas ningún efecto secundario.

“Pasado los 15 minutos, no me ha dado ningún efecto secundario, no he tenido síntomas. Gracias a Dios superamos la prueba de la vacuna, no me dolió para nada”, manifestó Joseline.

Por otro lado, instó a los panameños a vacunarse y valoró la atención del personal de salud en este proceso.

“Los incentivo para que vayan a vacunarse por su bien, su familia y para que se acabe esta pesadilla”, dijo.