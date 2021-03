Amigo de Lady Di crítica a Meghan y la acusa de armar un 'show' con la realeza

Uno de los mejores amigos de la princesa Lady Di reaccionó a las polémicas declaraciones de Meghan Markle y Harry en contra de la familia real británica, en las que destacaba que hubo comportamientos de racismo.

LEE TAMBIÉN: Panameños le caen en pandilla a Darell y exigen que se disculpe de una con Flex

Publicidad

Roberto Devorik, quien fuera confidente de Diana por más de 15 años considera que "es un horror y una aberración" el hecho de que Meghan constantemente sea comparada con la princesa de Gales y asegura que la controversial entrevista de los duques de Sussex se convirtió en un circo.

"Lo que quisieron lograr, sensacionalismo lo lograron, calidad no sé, pero sensacionalismo sí. Realmente fue un circo, porque esta mujer parecía que era la Virgen María cuando hablaba. Toda la culpa la tenía la corona, toda la culpa la tenían los miembros del Palacio, ella no se atribuyó ningún pecado", destacó.

Una de las primeras declaraciones de Meghan durante la entrevista a Oprah fue que ella desconocía que tenía que cumplir cierto rol al casarse con un príncipe, pero Devorik asegura que ella sabía los pros y los contras de entrar a la familia real británica.

"Ella pensó que entraba a un estudio de Hollywood, ese fue su error. Se equivocó, porque entrar a la familia real no es entrar a la alfombra roja de los Golden Globes, es entrar a una disciplina", sentenció.

Sin embargo, una de las revelaciones más delicadas fue cuando Markle afirmó que hubo un par de conversaciones con el príncipe Harry acerca del color de piel que tendría su primogénito Archie, pero Roberto cuestionó por qué la exactriz no se defendió ni salió a hablar en su momento.

"Ella fue racista la otra noche (durante la entrevista) eso es lo que nadie se dio cuenta, porque si ella realmente estaba indignada da el nombre de quién le dijo eso. Pero, haber hecho lo que hizo es dejar al mundo en una duda y en una situación de grieta que no era necesaria", recalcó.

No obstante, señala que estas acusaciones de racismo de Meghan y Harry abren una crisis en la monarquía británica, que incluso ya emitió un comunicado ante dichas revelaciones.

"Ahí te muestra la inteligencia de la Reina Isabel II, llámala hipocresía o como quieras, por supuesto que lo hablará con la familia. Estoy seguro que hay racismo dentro de la realeza, no es una familia perfecta y nunca lo va a ser", dijo.

El asesor y amigo cercano de Lady Di también afirmó que la princesa de Gales no estaría contenta con esta situación. "Yo no creo que estaría para nada contenta con esto. Diana no era una persona a la que le gustaba ese tipo de razonamiento", aseveró.