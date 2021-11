Ana Blanco aclaró que no está embarazada

Ana Blanco, la chica que concursaba en el Señorita Panamá 2021, salió aclarar que ella no está embarazada, luego de que en las redes sociales se especuló que estaba en la dulce espera.

Hace unos días, Blanco mostró, en su historia de Instagram, un ultrasonido con el siguiente texto "nuevo miembro de la familia", lo que despertó las alarmas de sus seguidores.

En ese instante no especificó quién estaba embarazada, por lo que ayer habló del tema, y dejó claro que no lo está y que en sus planes no está tener hijos.

"Bueno, el bebé no es mío es de mi hermana, Es mi sobrino, pero lo voy a querer como si fuera mío. Sobre todo porque no tengo planeado tener hijos. Sobrinos todos bienvenidos”, sentenció Ana, quien hace algunas semanas partió a España, luego de compartir unas semanas con padre y su novio, en Panamá.

Añadió: "Perdón ayer estuve estudiando todo el día, está es mi ara de levantarme a las 7 de la mañana para que me sacaran sangre, estar seis horas de exámenes... Volver a darme cuenta de que pensáis que voy a tener un bebé".