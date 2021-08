Ana Blanco, orgullosa de sus raíces

Con el pecho hinchado de orgullo, la participante a la corona del certamen Señorita Panamá, Ana Blanco (Comarcas), celebró ayer el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Ayer, mediante su cuenta de Instagram, Blanco dijo estar orgullosa de sus raíces y tradiciones, aquellas que ha estado aprendiendo. Recordemos que Ana es una joven indígena que fue adoptada por una pareja española a los 20 días de nacida y que recientemente vino a conocer a su familia Guna.

“Hoy (ayer) se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El orgullo de nuestras raíces, nuestras tradiciones e idioma. He tenido la gran suerte de pertenecer a esta gran familia, este pueblo tan único y especial, por eso mismo nunca olvidaré que esta es mi casa, esta es mi gente”, manifestó la estudiante de diseño.

La participante de Señorita Panamá señaló contar con la dicha de no haber vivido algún tipo de discriminación, por lo que su objetivo es acabar con las barreras en su pueblo querido.

“Por otro lado he tenido la suerte de no haber vivido la parte de discriminación, es un sentimiento que no vive en mi. Ahora mi objetivo es acabar con ese sentimiento en el resto de mi pueblo”, expresó la aspirante, acompañó su escrito con una hermosa instantánea.

Añadió: “Debemos sentirnos orgullosos de la historia que tenemos, esa será la mejor manera de vengar y demostrar que la lucha de nuestros ancestros ha merecido la pena”.