Angelina no sabía que hacer tras dejar a Brad; sus hijos la salvaron

La actriz Angelina Jolie conto en una reciente entrevista, su experiencia como madre soltera y cómo sus hijos la ayudaron a superar tiempos difíciles tras su divorcio con Brad Pitt.

Jolie contó detalles desconocidos de su mediático divorcio con Brad Pitt y de cómo esto afectó a sus hijos Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne.

Según ella, a pesar del desafortunado episodio para los menores, ellos se convirtieron en el gran soporte de su vida.

"Mis hijos me salvaron, evitaron que mi cabeza fuera a lugares más oscuros. Ahora solo quiero vivir para ellos, mis hijos son mejores que yo, porque uno quiere que así lo sean", declaró en una entrevista a Vogue.

Ella recordó cómo su vida cotidiana se transformó por completo cuando su matrimonio con Brad Pitt llegó a su fin. También reveló su lucha personal por encontrar su verdadera identidad después de una década en la que no se sintió auténtica.

"Todavía estoy intentando entender quién soy a mis 48 años. Por diez años no me sentí yo misma, pero no quiero explayarme demasiado sobre eso... Después de todo lo que pasé, salí lastimada, y me costó estar lo suficientemente fuerte, me encontraba muy vulnerable", expresó.

La entrevista profundizó en cómo Angelina Jolie y sus hijos tuvieron que emprender un proceso de sanación para encontrar estabilidad emocional después de los desafíos que enfrentaron. "Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio", añadió.

