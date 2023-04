Anita Correa alza su voz

La influencer Anita Correa se une al grupo de famosos que se quejan por el sistema de salud del país. De acuerdo con la famosa, su abuelo está hospitalizado, desde hace más de 15 días, en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, y las enfermeras no saben nada, destacó estar “cansada” del sistema.

“Esto harta de la salud pública en Panamá, tengo a mi abuelo hace 15 días hospitalizado ha sido duro para nosotros no tener la facilidad económica para tenerlo en una privada y no poder visitarlo, que tienen dos semanas con un virus que alguien trajo…”, sentenció Anita en sus redes de sociales.

Añadió: “Lo peor es que a mi abuelo le dio un infarto y me dijeron que no había pasado nada… He aguantado bastante todas las cosas que ha hecho @csspanama con mi abuelo, basta que se me acaba la paciencia… No hablo solo por mí”.

Correa no es la única que ha alzado su voz, pues esta misma semana lo han hecho varios famosos por los altos precios de los medicamentos, entre ellos Delyanne Arjona y Barceló.

