Anuel tras su pésima presentación: "Me sentí humillado y frustrado"

El cantante Anuel AA, que se convirtió en el centro de las burlas en Internet, tras protagonizar un caótico concierto en la Velada del Año 4 del influencer Ibai Llanos, realizado en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se reunieron más de 80,000 personas.

Además del boricua y del enfrentamiento de los influencers en el ring de boxeo, Ibai consiguió conformar un cartel de artistas de la talla de Will Smith, Julieta Venegas o Bizarrap.

Después, cuando salió al escenario, ya entre silbidos, solo cantó tres canciones, lo que volvió a generar el enfado de la gente y además, en la retransmisión online se vio un clip en el que se le iba la voz, aunque esto fue un fallo de realización."

Luego este suceso, Anuel realizó un en vivo molesto contra Ibai y el equipo de la Velada del Año 4, ya que las redes estallaban en su contra.

Anuel explicó que no fue su culpa la caótica situación y lo explicó. Él dejaba claro que no llegó una hora tarde, él decía que llegó siete minutos tarde debido a que en el aeropuerto de Santander no pudo volar gran parte de su equipo, motivo por el que empezó todo el drama.

Se pudo conocer que el DJ del cantante estaba entre las personas que no pudieron viajar y, como es obvio, es el encargado de hacer el show de Anuel, por eso mismo el famoso clip de la voz del puertorriqueño, ya que el equipo de Ibai tuvo que hacer el trabajo del DJ."

"Según reporta el medio español Marca, la ausencia de esta persona también fue la causa de que se retrasara el espectáculo, ya que Anuel necesitaba a alguien de confianza para que manejara su música y su voz y el equipo de la Velada del Año 4 insistía en que saliera, llegando incluso a empujarle, literalmente, para salir. Finalmente, Anuel tuvo que improvisar y el resto de la historia ya la conoce todo el mundo."

Y como se esperaba, llegó el momento de la reconciliación y Anuel admitía sus errores: 'Se me rompió el corazón, te hablé mal pero fue por frustración, ya lo hablamos".

"Yo soy un hombre, al igual que te falté yo te pido perdón. Uno se ha jodido mucho para llegar hasta donde está y cuando te pasa una cosa así todo artista sabe que te rompe el corazón. Yo soy humano, después de esto estaba mal, estaba frustrado y la situación me hizo desahogarme contigo", puntualizó.

