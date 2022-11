Anuel y Yailin serán padres; le dicen que chiquillo no amarra macho

Luego meses de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre Anuel AA y su esposa Yailin y de rumores de embarazo, los artistas, que se casaron en junio de este año, confirmaron que están esperando su primer bebé.

LEE TAMBIÉN: SHELDRY SÁEZ se despidió de la soltería

Publicidad

Los cantantes reaparecieron juntos públicamente y dieron fin a los rumores que indicaban el fin de su matrimonio.

Anuel fue el encargado de contar la noticia en un video publicado en sus redes sociales hace unas horas. En las imágenes se ve besando a su esposa mientras su mano reposa en su barriguita. “Voy a ser papá, hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo Yailin”, escribió el puertorriqueño de 29 años.

La más viral le contó a sus 5.8 millones de seguidores en Instagram que hace unas horas, ella y Anuel se reunieron con amigos y familiares cercanos para conocer el sexo del bebé que viene en camino. En el video se ve vestidos de blanco, y ansiosos de descubrir si tendrán un bebecito o bebecita.

Mientras Yailin saltaba de la felicidad, su esposo se limita a sonreír y abrazarla con ternura. Los asistentes se acercan a ellos para felicitarlos.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras aquí. Tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”, dijo.

Como era de esperarse, en redes sociales les han dicho de todo. "Ahora si está hecha la más viral", "Vamos a ver cuánto dura el teatro, ese hombre no le gusta mucho reconocer a sus hijos", "Ella cree que un niño amarra a un hombre", "Estar embarazada no es garantía que sea tuyo", le han dicho