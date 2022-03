Anyuri destapa su vida en su álbum; su novio 'Musu' la acompañó

Puro lujo y enseñadera fue lo que expuso la cantante Anyuri anoche, esto para lanzar su primer álbum llamado " Controversial", tema con el que desea pegarse no solo en Panamá, sino en Colombia y República Dominicana.

La famosa que decidió aparecer de manera despampanante con un traje verde y escote de infarto, llegó bien regia para hablar de este proyecto que cuenta con con el trabajo del productor LH Da Produzza.

Anyuri decidió meter toda la carne al asador y por ello invitó a este proyecto a Samy y Sandra Sandoval, Eiby, Nizze, Rayx, Moley de República Dominicana a Quimico Ultra Mega, Martha Heredia y Chimbala.

Controversial - Intro, Perreito, Boom Boom, Joseo - Quimico Ultra Mega, Mala (Escombros 2) - Rayx, Infierno - Samy y Sandra Sandoval, El Juego - Mole, Dj Terco, Toxicamania - Eiby, Judas - Nizze, Calito Mix, Me gusta - Martha Heredia, Ella Ta To - Chimbala.

"Para mis queridos fanáticos...finalmente ha llegado el día, al fin puedo presentarles la intro de mi mas grande proyecto de vida, mi álbum. Esta intro me enseño a aprender más de mí misma. Mi inspiración nació de todas las situaciones que he atravesado en los últimos años. Cuenta mi experiencia con personas que me quieren ver caer, con amistades, amores y personas que me apoyan de todo corazón. Quiero mostrarles las diferentes caras de Anyuri Yasirey. Estoy inmensamente agradecida con cada uno de ustedes por siempre estar. Y a los que aún no creen en mi, les tengo una noticia, seguiré luchando día tras día para que el mundo entero sepa mi nombre y mi legado", dijo.

Aunque ha sido criticada en los últimos meses por lanzar plenas con polémica y que mueren a los tres días, la artista espera reconquistar a ese público que no le interesa su música.

Por supuesto, mientras muchos hablaban de su disco, lo que llamó la atención fue la presencia de su pareja Musulini, mismo que se dijo la había dejado. Incluso se mencionó que ella salía con otro chico. Respecto a esto fue puro rumor, pues ambos se siguen viendo y apoyándose, es más, ese amor no ha muerto.