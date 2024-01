Anyuri lanza 'Diablito Perfecto' y sus fanáticos quedaron encantados

La cantante de género urbano Anyuri está de estreno, ayer sacó a la calle "Diablito Perfecto", tema que debió haberse lanzado el 19 de enero, pero por problemas en la plataforma de YouTube no se pudo.

"EL MUNDO DA MUCHAS VUELTAS. No hay nada peor que buscar y encontrar… me tenías en tu mundo pero el de fantasía #Diablitoperfecto", señaló la artista sobre su estreno, en su cuenta de Instagram.

Tras su lanzamiento, sus fanáticos le dejaron saber en sus redes sociales que les encantó la plena, y mucho más porque no tiene vulgaridad.

"No soy fan de tu música pero esto es un lash cuando un artista hace algo bien hay que darle el respeto está es tu línea cero vulgaridad 10 de 10", "Se puede cantar sin tanta vulgaridad que bueno que se dio de cuenta", "No soy fans tuya, pero suena bien", "Mis más sinceros respeto a Anyuri me encanto esta plena", fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

El tema es tendencia musical número 7 en la plataforma de YoutTube y en menos de 16 horas de estreno registra 10k de reproduciones.

