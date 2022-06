Anyuri le tiene el ojo puesto a un ‘pollo’

La artista del género urbano, Anyuri, abrió su corazón con sus seguidores, y contó de todo un poco, confesó que ya le tiene el ojo puesto a un “pollo”.

De las tantas preguntas, de sus fanáticos, una de ellas fue sobre la ruptura con Musulini, tema que ya fue superado. La artista mencionó que se está dando una oportunidad en el amor, y es que ya tiene a alguien en la mira.

La intérprete de “Soltera” no quiso comentar más sobre ese nuevo galán. Lo que sí dijo es que le gustaría formar una familia y tener hijos.

Un seguidor le preguntó sobre la supuesta nueva relación de su ex, a lo que ella respondió “qué bueno me alegro mucho por él”.

Además, comentó que lo que más odio es el exceso de la meta mano en la cartera “Prefiero que me pidan las cosas porque de corazón las hago y sé que lo han hecho muchas veces, pero no me he dado cuenta”.

Anyuri está tan segura de su talento y de lo lejos que puede llegar, que dijo que será la próxima en internacionalizarse.

Sus seguidores, quienes le hicieron todo tipo de preguntas calientes, le pidieron que escogiera entre Sech y Boza; a lo que ella dijo que ambos son pesados, pero cree que Boza es más fuerte por su la “chacalería, bandidaje y lo comercial”.

