Alejada de las redes, disfruta a su hijo

La exparticipante de Calle 7, Nikeisha Sánchez, está viviendo su mejor momento, ser madre, motivo por el cual no pasa mucho tiempo en las redes sociales, ella disfruta a su hijo al máximo. Ayer, la famosa interactuó con sus seguidores, habló de su nueva etapa y de qué tal ha sido hasta ahora.

Al ser consultada del por qué está alejada de las redes sociales, respondió “porque estoy disfrutando a mi hijo al 1000%, las redes siempre van a estar ahí, pero mi hijo no volverá a ser así de pequeñito”.

Dijo que como toda madre primeriza ha tenido momentos de tensión e incluso de llanto.

“No podía dormir los primeros días, porque a veces no sé si llora, porque algo le duele... Porque a veces estoy muy cansada, porque está creciendo muy rápido”, comentó Nikeisha.

Por otro lado, señaló que lo más bonito de ser madre es ese amor inexplicable que tiene por su bebé, un amor sin igual.

“No hay amor que se compare, en mi caso mi hijo llegó para llenarme por completo emocionalmente”, añadió.

En tanto, dijo que todo en este proceso ha sido difícil, pues se ha convertido en responsable de otra persona.

“Lo más difícil es no protegerlo de todo, es decir uno no controla las circunstancias. Literalmente, cuando mi hijo tiene algún malestar (que no puede ser completamente normal), yo estoy emocionalmente mal”, manifestó.

Por último, mencionó que sufrió una atonía uterina.

