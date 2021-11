Arcángel asegura que nunca se había sentido tan derrotado

Tras la muerte de su hermano Justin Santos, de 21 años, la madrugada de este domingo en un accidente de auto, Arcángel no ha dejado de expresar el dolor inexplicable que siente tras la ausencia física de su hermano menor, a quien consideraba su hijo mayor.

“Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo! Tan derrotado, tan perdido! Esto es nuevo... y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé! RECTO, LEAL, REAL, Y CON SUS COJONES BIEN PUESTOS! Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti! Yo te observaba a la distancia cómo te comportabas y estabas siguiendo el PATRÓN correcto mi hijo, mi hermanito, mi amigo, mi PROTECTOR. Te vi nacer y te crié junto a mi madre con todo el amor del mundo, cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto! Creciste y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mi, te fuiste mi hijo...”, compartió Arcángel junto a una caricatura de él abrazando a su hermano, quien tiene dibujada unas alas y la aureola.

Publicidad

Dejó claro que la imagen es solo una ilustración de lo que sucederá en un futuro y es cuando le toque partir, porque será Justin, quien lo llevará al cielo. “Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver”, comentó.

Justin Santos, falleció al ser impactado cuando manejaba un Can-Am, una mujer, identificada como María E. Nevárez Torres, de 46 años, transitaba presuntamente ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina y chocó contra el hermano del artista.

Debido al impacto, Justin, quien estaba en Puerto Rico de visita pues residía en Florida (EE.UU.), salió expulsado del Can-Am y falleció por los golpes que recibió.

El accidente ocurrió a las 2:35 a.m. y quedó grabado por las cámaras de seguridad del puente. La conductora resultó herida y fue llevada a un hospital. A esta se le tomarán muestras de sangre para corroborar o descartar que conducía ebria, según sospecha la policía.