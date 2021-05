¡Arde Troya! Cuestionan que algunas presentadoras visten demasiado 'sexy'

Todo un despelote se formó en redes sociales por la forma de vestir de algunas damas que presentan noticias, esto luego que la expresentadora Gisela Tuñon soltara una frase sin decir nombres y solo como un simple pensamiento en Twitter.

"Vestidos de fiesta apretados en noticia. En buen panameño: "refajadas". La elegancia no aprieta. Manos palma contra palma", fue todo lo que dijo.

Vestidos de fiesta apretados en noticieros — Gisela Tuñón (@GiselaTunon) May 5, 2021

Como era de esperarse, algunas páginas de memes y bochinche de Panamá no dejaron pasar la bola que tiró la famosa, por lo que comenzaron a soltar nombres para ver contra quién era este pregón.

Acto seguido, Gisela dijo lo siguente: "Al final, no cuestiono gustos sino el control de calidad en cada canal. Si se establece un dress code, se deja claro qué sí y qué no. Si se deja abierto al gusto de cada una, seguirá siendo un Carnaval porque cada quien tiene su gusto y personalidad incuestionables. No aprendo a que hay temas en los que, para opinar, hay que hacerlo con "palitos y bolitas".

"Un vestido ceñido no luce igual en un cuerpo delgado que en un cuerpo voluptuoso; si es para pantalla, en éste último puede verse a veces 'repelente' porque todo se ve más grande."

Dónde critico el cuerpo de alguien aquí? #LecturaComprensiva por favor, hablamos de vestuario. — Gisela Tuñón (@GiselaTunon) May 5, 2021

Esto causó más inconformida en las redes y las personas comenzaron a decir que todo el revulú era contra la presentadora de noticias, Birna Julissa, sin embargo, en ningún momento ese nombre salió a relucir, más allá de especulaciones de la gente.

A lo que Tuñon replicó. "Algunos ejemplos: Dorcas De La Rosa: brillo, 6am y luce impecable. Supo elegir cómo usar el brillo. Taysha Nurse: cuerpo voluptuoso, vestido ceñido, NO apretado; impecable, Patricia Janiot: siempre perfecta, aún sin mangas; su figura y el Vestido sobrio, lo permiten", destacó.

Algunos ejemplos:

1- Dorcas De La Rosa: brillo, 6am y luce impecable. Supo elegir cómo usar el brillo.

2- Taysha Nurse: cuerpo voluptuoso, vestido ceñido, NO apretado; impecable.

3- Patricia Janiot: siempre perfecta, aún sin mangas; su figura y el sobrio, lo permiten. pic.twitter.com/LyIq7p8sCV — Gisela Tuñón (@GiselaTunon) May 5, 2021

Al final tras ver todo el dimes y diretes, así como ataques en su contra por hablar de esto, simplemente afirmó que la gente le gusta generar con algo que no viene al caso.

Qué pereza la gente que quiere pescar en río revuelto — Gisela Tuñón (@GiselaTunon) May 6, 2021

Muchas personas la han atacado y dicen que hacía lo mismo cuando estaba en la televisión, sin embargo, otros cuestionan la forma de vestir de varias presentadoras de noticias, argumentando que una cosa es presentar noticias pero la otras es que a anden lujureando. Aquí incluyen que los mismos canales explotan la imagen para generar comentarios y me gusta en redes sociales.