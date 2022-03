Artistas se pronuncian ante la tiradera de Residente a J Balvin

La redes sociales y el género urbano a nivel mundial están que arden, tras salir la BZRP Music Session de Residente junto con Bizarrap, donde le tira a matar a J Balvin.

Tras la controversial tiradera muchos artistas del género han opinado, entre ellos Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Japanese.

El video es el más largo de los BZRP Sessions (9 minutos). En el mismo, Residente enfoca con claridad y energía varios “punchline” a J Balvin.

"Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge bob y Pokémon, la copia de un clon, el Logan Paul del reguetón. Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual, usando la salud mental pa' vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan", señala parte de la tiradera.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, sentenció Montaner.

Añadió: “Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos... no hace falta tanto frío.. Los quiero, Ricardo".

En tanto, Saez manifestó: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”.

Por su parte, Japa concedió una entrevista al youtuber de género urbano Alcaton, donde expresó todo lo que sentía con respecto al tema, que involucra a su amigo colombiano y del cual está en desacuerdo. Le molestó que el boricua se metiera con los padres de J Balvin.

"Atrévete, tema de homosexuales, salte del clóset. El día que venga a Panamá le voy a arrancar la peluca, aunque no quiera tirarme, lo que me importa es arrancarle la peluca no me importa si pierde. Eso no se hace, Canservero era amigo mío, qué es eso, hay que ser maduros, no me importan sus fans", dijo Japa.

Añadió: “Este man no respeta, Rubén Blades háblale a Calle 13, está abusando de J Balvin”.

Por otro lado, mencionó que Residente debe preocuparse por su vida y no meterse en la de los demás. El boricua sorprendió con las estrofas que le dedicó al colombiano, y hasta donde se menciona a Sech y Rubén Blades.

