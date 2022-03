Carolina Brid estuvo hospitalizada, se siente frustrada

La modelo panameña Carolina Brid estuvo unos días internada en el hospital debido a problemas estomacales, así lo dio a conocer a sus seguidores en la red social Instagram.

“Estuve siete días hospitalizada por un problema estomacal que no le permitía tomar agua y me tuvieron que canalizar", manifestó la comunicadora, quien mostró unas imágenes de cuando estuvo en el hospital, hace una semana y media.

Ayer, un poco más recuperada y pasar varios días de reposo, contó que regresó a realizar sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, pero tuvo que tomarla con calma, pues le dio la pálida.

Comentó que se siente un tanto impotente, pues va a tener que comenzar desde cero y dejar atrás todo lo que había logrado.

"Me tuvieron que tratar el virus o la bacteria que tenía y se me ocurrió regresar al gimnasio , después de unos cuantos días de reposo, y que va... Solo hice escaleras y sentí que la vida se me iba, me siento impotente porque voy a tener que empezar desde cero, pero bueno las ganas están", expresó.

Añadió que lo importante es no desanimarse.

