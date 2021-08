Asegura que está mentalmente más saludable que quienes la critican

Después de recibir una lluvia de críticas tras ser compartido su video llorando y frustrada por no saber por dónde era que se daba la vuelta para ingresar a los predios del Estadio Rommel Fernández para quienes iban por su dosis de la vacuna contra la COVID-19, Estefi Varela asegura que ella está, mentalmente, saludable.

Y es que los cibernautas le recomendaron a Varela que busque ayuda psicológica urgente, porque compartir en las redes un video llorando porque el lugar estaba lleno y no saber cómo ingresar, no es de una persona normal, entre otros comentarios que le dejaron.

“La gente está diciendo en los comentarios que necesito un psicólogo urgente (risa), ay, man, me han hecho reír con los comentarios... tengo un psicólogo, ya tengo un psiquiatra, o sea que mentalmente estoy más saludable que la mayoría de las personas que están haciendo comentarios... yo ayer lloré, rantrié, lo superé y seguí mi día, ya, eso fue todo”, detalló Estefi.

Añadió que haya exagerado en su llanto, pero así se sentía. Para quienes no conocen quién es ella, se presentó diciendo que sufre de ansiedad y depresión, va al psicólogo y psiquiatra, toma medicamentos y llora cuando algo que le molesta le pasa, llora cuando ve una película triste o cuando está feliz, es decir llora por todo.

“Yo sé que me vieron llorando y alterada, si fue una exageración o no, yo creo que es el punto de vista de cada quién, pero no estaba buscando opiniones, yo estaba desahogándome de una injusticia que sentí que me había pasado en mis redes con la gente que sé que me entiende”, manifestó.

Aseguró que ha tenido un gran avance en su salud, porque en otros tiempos, la frustración sería más grande, se hubiese ido para su casa sin colocarse la segunda dosis de su vacuna y los comentarios en las redes le hubiesen afectado, pero ayer, vio todo desde una perspectiva diferente y nada de lo que digan le afecta.

En cuanto a la vacuna, detalló que no le dieron síntomas en esta segunda dosis, solo el brazo mancado.