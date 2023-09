Asegura que la situación está ‘dura’ para estar teniendo hijos

La presentadora del programa “A lo Panameño”, Doralis Mela, asegura que la situación está muy “dura” para estar teniendo hijos así por así.

Pues resulta que ayer Mela compartió una breve reflexión sobre el tener hijos con la situación tan difícil que se vive en el país, causando toda una controversia en las redes sociales.

“Esa gente del 92-93-94-95-96-97-98-99 no piensa tener hijos... ¿son estéril o qué... Somos responsables. La situación está muy difícil como para estar teniendo hijos así por así. El que los tiene bien, y los que decidimos no tener por ahora, también está bien. No es una obligación tener hijos, es una decisión”, señala el pensamiento.

Una ola de comentarios a favor y otros en contra fue lo que generó la publicación de la famosa, a tal punto que una seguidora le dijo que estaba tarde para tenerlo a lo que ella brevemente le respondió, que lo que gana si caso le alcanza para pagar los servicios básicos, ahora va estar pensando en hijos.

“¿Quién te dijo a ti que yo gano tan bien como para mantener un hijo? La realidad es que NO. Ve a la empresa donde trabajo y pregunta cuánto gano, si acaso me alcanza para pagar la mensualidad del apartamento, gasolina, agua, luz y ¿tú crees que me va alcanzar para mantener y educar un hijo? Salte de esa burbuja. Yo trabajo por fuera como todos me ven para tener algo más de ingresos. No porque uno trabaja en TV quiere decir que uno gana miles porque no es así”, sentenció.

