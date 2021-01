Asegura que le ha tocado duro en la vida

Para recordar los bellos momentos o aquellos que han servido para ser más fuertes y superarse, no hay que esperar que sea jueves, y Baby Karen compartió una fotografía de sus hijas abrazadas y recordó lo que ha tenido que vivir para ser quien es hoy día.

“Yo lucho por ella y sus hermanas porque cuando estuve embarazada de esta princesa pasé lo peores momentos de mi vida, y ella en mi vientre también”, enfatizó, haciendo referencia a su Karla.

Publicidad

Añadió que uno de esos momentos que nunca olvidará, fue llegar a vender ambulantemente en una parada. “Siendo la mejor voz de este país para que ella pudiera venir a este mundo y Karen Michelle (su hermana) de tan solo 5 años pudiera comer”, expresó.

Karen aseguró que fue duro y han sido duros sus procesos y jura que no se arrepiente de haber pasado momentos horribles, porque Dios la ha hecho más fuerte, más humana, más mujer.

Según reveló estos procesos por los que ha pasado los plasmará en un libró con todas sus historias, sus luchas, sus derrotas y lo mejor de todo de cómo Dios la levantó. Más adelante dará detalle de este proyecto.

La artista manifestó que revelaba esta historia, que quizás muchos no sabían de ella, para que no le teman a las pruebas que pasen, aconseja a sus seguidores a luchar porque nada es eterno. “Aleja de tu vida personas, situaciones que no te edifican y sobre todo confía en Dios... No te rindas”, recomendó.

En el escrito que compartió en su cuenta de Instagram comentó que su hija Karla la admira mucho, y cuando la ve cantar se le iluminan los ojos y no contiene las lágrimas. Al preguntarle por qué llora, la pequeña le contesta “mami tu me haces llorar de felicidad”, lo que es un motivo más para ser fuerte y seguir luchando por sus hijas.