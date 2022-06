Asegura que quieren callar su voz, ella seguirá luchando

La cantante panameña Carlienis no dejará de perseguir sus sueños, y dejó claro que nadie podrá apagar su voz, luego de que hace algunos días se dio a conocer que mantiene una batalla legal con el productor Mario Spinali, por un “contrato abusivo”.

“La queen del piquete”, como se le conoce a la artista, dejó en su cuenta unas líneas sobre su situación.

“Llevo años dando lo mejor de mí, cada vez más fuerte más guerrera, más valiente y superándome cada día más... Para poder brindarle con todo el cariño del mundo lo que se hacer. Si he tenido muchos errores y tropezones también, pero nunca me he quedado en el piso mi vida no es fácil”, expresó la artista.

Por otro lado, dijo que su mayor contrincante es ella misma

“Mi mayor contrincante soy yo, no miro relojes ajenos en este mundo, no es quien tengas más ni menos, ni quien va primero o de último ante mis ojos todos somo iguales”, señaló Carlienis.

La cantante confesó que su constancia, resistencia y amor por lo que hace la han llevado hasta donde está.

“Nunca le he deseado el mal a nadie es más espero que todo lo logremos. Gracias a DIOS POR EL TALENTO”, sentenció.

Por último, agradeció a todos los que han creído en su talento, y por todo el apoyo, y reiteró “lucharé hasta el final”.

