Kim Chang celebró el ‘Baby Shower’ de Mía

La exparticipante del desaparecido programa, Calle 7, Kim Chang, celebró, junto a amigos y familiares, por todo lo alto su “Baby Shower”, y es que ya la famosa está en la recta final de su embarazo.

Con una temática de peluches, y globos rosas y cremas, la famosa festejó la vida de su bebé Mía.

“Es tan lindo ver como una personita te cambia la vida. Te quiero mucha amiga, Mía tendrá a la mejor mamá del mundo, de eso estoy segura. Bendiciones infinitas para ustedes”, expresó Melissa Piedrahita, quien fue una de las invitadas a la celebración.

Algunos ex Calle 7 estuvieron en esta noche especial, así como Hermes, Adrián Arturo y Marliere Sealy.

Cabe señalar que el pasado 14 de mayo, la artista dio a conocer que estaba en la dulce espera.

“Si supieras cuánto me has cambiado la vida y aún no te tengo en mis brazos eres esa bendición que necesitaba en mi vida. Sentirte dentro de mí es la sensación más inolvidable”, comentó hace algunos días sobre la llegada de su primógenita.

