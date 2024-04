Asegura que su matrimonio fue un error

Después de que el esposo de la presentadora Marilú De Icaza, Eugenio Luzcando, compartiera en sus historias de Instagram un video con su nuevo amor, las críticas le llovieron como confeti, al ser difundido por las páginas de farándula.

Ante los comentarios el deportista no se quedó callado, y le respondió a los cibernautas, dejándole claro a quienes decían que su nuevo amor fue la causa de su divorcio, que él y la presentadora ya tenían 6 meses de estar separados.

“Se casan por la iglesia, eso no es relajo”, fue uno de los comentarios a los que Luzcando respondió “a veces uno comete errores”, dando a entender que su matrimonio fue un error.

El deportista no se guardó nada, y dejó a todos en punta de ballet, cuando respondió el siguiente mensaje: “Si cambió a Marilú también la va a cambiar a ella, xa’ soy hombre, pero esos manes así no piensan en los sentimientos de las mujeres y que de una mujer vinieron, si fuera la mamá a ver si no le dolería”. Su respuesta fue: “Más bien piensa en las mujeres que a puerta cerrada solo buscan tu dinero y aparentar en redes sociales su vida de farándula”.

Según Eugenio, nadie sabe el infierno que se vive a puertas cerradas, manifestando además que su nueva novia no se parece ni en los talones a la presentadora.

