Ashlany Gómez se corrige una asimetría por hundimiento muscular

La maquillista panameña Ashlany Gómez confesó que se realizó una cirugía para corregir una asimetría por hundimiento muscular, más no para lo que muchos pensaron en las redes sociales.

La famosa dejó claro que no fue por otro tipo de cirugías, y que sus nalgas son naturales, ella mencionó que su intervención fue por un hundimiento muscular, todo por estética, quería mejorar esa parte.

"Bien, entre lo que puede ser mi glúteo izquierdo, cada vez que yo caminaba se hacía especie de un hundimiento, porque era como una especie del mismo músculo. Estéticamente no me gustaba y me lo quería arreglar", confesó Gómez.

La expareja de Marlon Polo se encuentra en recuperación y bajo los cuidados de su madre y abuela.

Por otro lado, confesó que se trató de una cirugía ambulatoria y que se arregló con la propia grasa que le sacaron de la espalda.

Mencionó que está realizándose masajes de drenaje linfático y bien juiciosa con sus medicamentos.

"Estoy cumpliendo con todos mis tratamientos, antibióticos, anti-inflamatorios, ya no tengo dolor. Me estoy haciendo masajes de drenaje linfático bastante suave", manifestó Ashalny.

Por último, destacó que se cuidará, pues no desea entrar otra vez al quirófano por nada.

