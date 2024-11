Aspira a dedicarse a la música

Mónica Nieto reveló que está ansiosa, y todo se debe a que dentro de unos días estrena un nuevo “single”.

Esto lo confirmó al contestarle a un seguidor que le preguntó si aspiraba a ser cantante. “Aspiro a dedicarme a la música, componiendo, grabando e interpretando canciones que toquen millones de corazones al rededor del mundo”, detalló Mónica.

Además, habló de lo que cuesta producir una canción, incluyendo su video, para artistas independientes como ella, el cual puede tener un costo, por lo bajito, de mil 500 dólares.

Hablando con sus seguidores la ex Canta Conmigo recibió un mensaje en el que le decían que era “agrandada”, la persona le dejó saber que ignoró a un familiar, después que este la saludara, por lo que aclaró que jamás ha ignorado a alguien, porque eso no es parte de ella, y como todo ser humano, quizás no llegó a ver o escuchar a quien la saludaba, ella valora cada acercamiento que recibe y hasta trata de conversar con las personas que la saludan en público.

