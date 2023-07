ATP mala paga. Japa quiere su plata por cantar en carnavales

El cantante Japanese está bien cabreado con el ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Iván Eskildsen, esto tras varios meses de estar esperando el pago por cantar en los carnavales.

El famoso decidió exponer la situación en las redes, tras cinco meses de no saber nada de sus pagos por presentarse en la Cinta Costera.

Afirma que los demás también tienen que comer y muchos están bravos porque también tienen deudas.

Además, denunció que si no tiene sus pastillas para tratarse tras el derrame que sufrió podría morirse.

"Ministro de turismo, dónde está el dinero de los artistas. No le has pagado, me voy a morir por tu culpa", dijo.