'Aviéntame una vez más, quiero ver lo que sigue' de Basilio Castillo

Basado en su propia historia, el escritor chitreano Basilio Castillo sacó a la luz en este 2024 su libro "Aviéntame una vez más, quiero ver lo que sigue".

Castillo cuenta cómo su vida se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir a un accidente devastador en las montañas de la Península de Azuero. En las páginas de este trabajo, el autor habla de cómo fue su travesía para salir del lugar donde tuvo el accidente y las negligencias médicas sufridas.

"Este es el libro que saqué en el 2024, más que todo inspirado en historias de mi accidente, de cómo sucedió.... E inspirado en los sueños y dibujos que hice, y que se cumplieron", manifestó Castillo a "Crítica.

Confesó que lo que siempre había pedido es que Dios, tras su accidente, fue que no lo dejará morir "le decía a Dios o lo que tuviera más allá, que no me importará si me dejará en una silla de rueda, yo sigo adelante como sea y por eso es título del libro".

Sobre el libro

Frente a la muerte, me enfrenté a un sinfín de adversidades; caminos implacables, un sistema hospitalario negligente y un dolor insoportable por la fractura vertebral que los médicos califican como un enigma. En aquellos días tuve alucinaciones y visiones, luché por mantenerme aferrado a la vida, mientras los especialistas, armados con técnicas quirúrgicas innovadoras, se esforzaban por salvarme de un destino incierto.

Esta no es solo una supervivencia; es una crónica visceral de valentía, sufrimiento y amor. Cada página de "Aviéntame una vez más, quiero ver lo que sigue" es un testimonio de cómo renací de las cenizas de mi tragedia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de esperanza y una oportunidad para continuar viviendo.

El chitreano espera que con su libro "cada persona puede llevarse una enseñanza para utilizar un día en su vida y tener mucha voluntad para seguir adelante".

"Malfar, la cuna de los lobos" y"Monstruos en las profundidades de los ojos" son los otros dos libros que el escritor. Adicionalmente, tiene una antología colaborativa llamada "Verborium y los sueños del nexus".

El escritor dijo que desde siempre le llamó la atención "escribir las historias de fantasías o de ciencia ficción o de cuentos urbanos de nuestros campos, además de las festividades de Corpus Christi".

