¡Ayala! Embolille entre McGregor y Machine Gun en los MTV VMAs se roba el show

La pelea entre Conor McGregor y el cantante Machine Gun Kelly, actual pareja de la actriz Megan FOX en los MTV VMAs tiene incendiadas las redes sociales, y según el portal TMZ fue un despelote enorme.

LEE TAMBIÉN: Doralis no se siente engañada y no le interesa lo que digan de su pollo Akim

Publicidad

Según una fuente cercana a Conor, el luchador quiso saludar a MGK, sacó la mano y empezó a caminar hacia el cantante. Esto al parecer, MGK dijo algo -que Conor no pudo escuchar y la seguridad empezó a empujar al irlandés para que no se le acercara. La fuente dice que Conor no entendió cuál fue el problema, y se sorprendió por cómo fue tratado.

Al ver lo que pasaba, cogió lo que quedaba de bebida, y se la arrojó a Kelly, así como a su pareja la actriz Megan Fox, que andaba pegada a él.

Como era de esperarse la seguridad los separó antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Aunque lo cierto es que las imágenes y vídeos que circulan son realmente desagradables, sí parece que no llegaron a contactar el uno con el otro.

"Solo peleo con verdaderos luchadores... La verdad es que no peleo con pequeños raperos blancos de vainilla... no sé nada de él excepto que está con Megan Fox", decía el irlandés en las entrevistas a pie de evento después del altercado.

Todo pasó apenas una hora antes del evento, y la escena fue capturada por varios fotógrafos.

No está claro lo que podría haber provocado todo esto, porque MGK y Conor no tienen una historia hostil en el pasado.

Conor McGregor threw a drink at Machine Gun Kelly at the VMA's



(via laurademytrk/IG) pic.twitter.com/yMMudgq3YG — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2021