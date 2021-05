¡Ayayai! Plena romántica de Anyuri con Dubosky tiene las redes revueltas

La nueva plena de la cantante Anyuri y Dubosky llamada "Cuchibaby" tiene las redes revueltas, por la letra de dicha canción, en la que ambos dan a entender que tienen una relación sentimental y a pesar de las peleas siempre terminan juntos.

LEE TAMBIÉN: Hija de El Puma confiesa que casi se muere tras una operación para bajar de peso

Publicidad

"Un aplauso al arquitecto que hizo este monumento, esta escultura de Da Vinci que hizo en el Renacimiento, cuando se suelta el pelo y se mueve con el viento.. yo no sé qué decirte, pero brother yo me entiendo. . No tiene muchas amigas, porque tiene muchas enemigas. Peleamos, nos reconciliamos y digan lo que digan yo te amo mi cuchita y que Dios te bendiga", dice Dubosky.

A lo que Anyuri responde inmediatamente: "Yo soy tu Cuhybaby, que hablen los haters".