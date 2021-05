Hija de El Puma confiesa que casi se muere tras una operación para bajar de peso

Liliana Rodríguez, hija del conocido cantante José Luis Rodríguez, ha llamado mucho la atención en las redes sociales, esto luego que revelara que casi pierde la vida tras someterse a una operación para perder peso.

A través de un video en Youtube, la también actriz, relató a su seguidores por qué se animó a hacerse la manga gástrica y también compartió con sus fanáticos como fue todo el proceso desde que llegó al hospital para ser intervenida hasta los 9 días que llevaba de recuperación.

Liliana se sinceró y habló sin tapujos de los motivos que la llevaron a entrar al quirófano, según relató la revista People en español, quien señaló que en video que subió a su canal de Youtube, la cantante, que siempre ha estado ‘enamorada de la vida’ pero no llevaba una vida calidad de vida.

Afirmó que la vida que llevaba no le agradaba, además, aseguró que la “fumadera y bebedera descontrolada”, sumada a hábitos alimenticios no saludables dieron lugar a una importante subida de peso que pudo haberle costado la salud.

En la charla, la cantante dijo que un una ocasión conoció a alguien que le dijo que se ella misma se autosaboteaba y que sus problemas internos, personales y familiares los reflejaba en su figura. Una teoría que aunque inicialmente Liliana Rodríguez Morillo rechazó llegó a aceptar y entender, a partir ahí fue que ella tomó la decisión de operarse.

En su video, la hija de ‘El Puma’ narró lo siguiente: “Llegó un momento en el que no pude controlar mi peso, empecé a subir y subir y subir en una fumadera y bebedera descontrolada que me llevó a tener problemas de salud livianos con potencial a agravarse”.

"Se me subió la tensión a niveles críticos, no podía respirar, sentía un fuerte dolor en el pecho… y es que resulta que me quitaron una hernia hiatal. Jamás nunca voy a volver a fumar, me gustaba fumar, pero ya no lo voy a hacer, me voy a tomar mis whiskies con medida, pero no a fumar, porque es una forma estúpida, imbécil de arriesgar tu vida”, contó la actriz sobre la experiencia que vivió tras su cirugía", describió.

La madre de la actriz, Lila Morillo, mostró una gran preocupación al ver que a su hija le costaba respirar luego de salir del quirófano. La situación fue tan angustiosa en ese momento que ahora, ya en casa, recuperándose, Liliana ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida.

Contó que después de seis horas en cuidados intensivos, con su madre en los pasillos muy nerviosa y siempre al pendiente de ella, finalmente fue trasladada al cuarto para seguir recuperándose. Aseguró que sigue llevando todas las recomendaciones médicas en casa y ahora ha bajado 14 libras, algo que la ha motivado a ser mejor persona.