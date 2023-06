Bad Bunny habló cabreado; dice que no tiró el celular al mar

Una publicación compartida de Rolling Stone (@rollingstone)

Una fan se acercó para hacerse una foto, pero él agarró el teléfono móvil y lo lanzó. Este gesto no tardó en viralizarse en redes sociales, ganándose la crítica de muchos usuarios.

"La gente estaba grabando y yo saludaba, '¡Qué lo qué!', por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo. Al otro día, al otro día. Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto. Debería subir el video. Ella lo tiene", lo dice en tono de risa.

Bad Bunny se siente orgulloso de ser puertorriqueño y defiende sus raíces allá donde va. "Si estoy en casa o con los muchachos, se escucha de todo, se escucha reggaeton, se escucha trap, bachata, salsa, música mexicana, banda, regional, corridos tumbados", recalca.

Respecto a las nuevas generaciones, confiesa que los ve "rompiendo todo". "Me dan ganas de romper aún más", declara.

El intérprete de Un Verano Sin Ti tiene claro qué va a hacer en 2023. "Lo voy a coger para mí, para descansar, para trabajar mi salud física, mi salud mental, para tener mi espacio, para disfrutar, para ser feliz. Y el 2023 empieza con cabronería", puntualizó.