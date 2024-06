Bad Bunny queda enganchado a su bailarina en escena candente

El cantante Bad Bunny activó las redes en su último concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, al tener un encuentro bastante sensual con una de sus bailarinas.

LEE TAMBIÉN: Mujer transgénero y casada con un militar busca ganar el Miss USA

Benito sufrió un percance mientras interpretaba la canción "Perro Negro" junto a Feid que una de sus bailarinas se acercó para perrear al artista, sin embargo, su vestuario les jugó una mala pasada.

Las medias de la joven se engancharon a los pantalones del intérprete de "Safaera", quedándose pegados el uno al otro hasta que la bailarina con ayuda del resto de sus compañeros resolvió la situación.

En ese momento el artista empezó a retroceder mientras los otros bailarines intentaban cubrir lo ocurrido.

A pesar de este percance que no estaba planeado, ambos se tomaron con humor la situación y el show continuó con normalidad. Sin embargo, este momento no ha pasado desapercibido en las redes sociales, generando toda clase de comentarios entre la comunidad virtual.

Mientras que algunos criticaron la reacción de Bad Bunny, otros aplaudieron la profesionalidad con la que continuaron con el show. Aunque también hay quienes apuntaron que Kendall Jenner se encontraba entre el público por lo que habría condicionado su reacción frente al percance...

Bad Bunny ends up stuck to another person onstage‼️ pic.twitter.com/kKuBGAaXFH