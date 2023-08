Bad Bunny se encuera en redes. Muchos dicen que da pena

“El conejo malo” decidicó encuerarse en sus redes sociales y mostrar lo que está gozando Kendall Jenner por haberlo elegido como su pareja.

El famoso decidió por compartir una serie de fotografías que documentan parte de lo que ha estado haciendo en los últimos días, sus más de 45 millones de seguidores prestaron atención a lo que Bad Bunny tenía que mostrar, pues en las instantáneas en las que, en la mayoría aparece él, disfrutando de su estancia en sitios que ofrecen escenarios que sólo vemos en películas.

La fotografía en especial ha desatado los malos pensamientos de muchas y muchos en redes, en la que el cantante aparece sin ropa, sin embargo, sólo fotografió su torso desnudo por lo que, lo que restaba de su cuerpo, quedó a la imaginación, pero eso no ha evitado que sus fans emitan su juicio acerca de la gran condición física que presumió el intérprete de “Where she goes”.

Además de esta foto, hay un video en el se puede escuchar la voz de Kendall de fondo, emocionada de tener interacción con una pequeña ardilla en lo que pareciera ser una carretera, pues recordemos que la modelo es una ferviente amante de los animales y la naturaleza, lo que no evitó que Bad Bunny le advirtiera que con las ardillas hay que tener cuidado.

Mientras la modelo trata de acercarse a la ardilla y entrar en contacto con ella, indica: “-Is the cutest thing ever, come here!”. (“-Es la cosa más dulce que existe, ¡ven aquí!”). Es entonces que Kendalla trata de llamar la atención del roedor haciendo un sonido alusivo al que hacen las ardillas.

Por lo que Bad Bunny le pida que tenga cuidado con la frase “-Mami, be careful”. (“-Mami, ten cuidado”).

La publicación ya ha sido compartida en Twitter por muchos usuarios que alientan la relación de la modelo y el cantante.

bad bunny was insane for this pic.twitter.com/MM6EIWerfk — ໊ (@badbunnyfiles) August 27, 2023

benito y kendall hablando. pic.twitter.com/PbubCtWFLl — san benito (@inbenitowetrust) August 27, 2023

