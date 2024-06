BCA recibe premio SESAC, uno más para su colección

SESAC Latina celebró su 30 aniversario con la edición anual de sus SESAC Latina Music Awards, y Ramsés Herrera, nombre de pila del artista y compositor BCA, volvió a ser premiado.

BCA recibió un reconocimiento por su participación en el proceso creativo de la canción “Beachy” de Daddy Yankee, y se felicitó a sí mismo, expresándose lo orgulloso que está de los logros que ha obtenido, aunque en ocasiones esté destrozado por dentro.

“Habla Ramsesito, Xa hermano yo casi nunca te felicito y de cora yo te quiero decir que yo ‘toy orgulloso de ti siempre y te felicito más por el premio es porque yo te he visto muchas veces hecho mierda por dentro y miles de cosas pasándote y tú siempre terminas riéndote y aceptando lo que pase ha, ha, tú ‘tas bien loco, pero así eres tú y así hay mucha gente en la calle que coge la suya en silencio y siguen adelante!! Pero siempre sé agradecido porqué Diosito te ha dado mucho con darte oportunidades ya es suficiente y has tenido la oportunidad de ganar muchas cosas con lo que haces, nunca cambies y nunca pierdas la fe, ¿tú me tas escuchando?”, fue el mensaje que dejó BCA para Ramsés.

