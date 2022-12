Bear Grylls viaja a Ucrania para grabar la guerra y cómo sobreviven

El famoso aventurero británico Bear Grylls, conocido por su programa de televisión "El último superviviente" (Survive at any cost), ha viajado esta semana a Ucrania para rodar uno sobre las duras condiciones que vive el país en el inicio del invierno.

"Esta semana tuve el privilegio de viajar a la capital de Ucrania, Kiev, y pasar tiempo con el presidente (Volodimir) Zelenski. Ha sido una experiencia para mí como ninguna otra", aseguró el exmilitar en su cuenta de Twitter.

El experto en supervivencia acompaña sus mensajes en la red social con algunas fotografías tomadas en compañía del presidente ucraniano mientras pasean por las calles de Kiev y en un centro de avituallamiento en la ciudad.

"A medida que el país entra en el invierno, y con su infraestructura bajo ataque, la supervivencia de millones de personas es una lucha diaria muy real. A través de este programa especial, el mundo verá un lado del presidente Zelenski que nunca antes se había mostrado", señala el aventurero.

Aunque no precisa cuando podrá verse el programa que ha rodado, señala que con esta experiencia quería saber cómo el presidente del país y los ucranianos afrontan esta situación.

Ucrania vive desde hace varias semanas cortes continuos en sus servicios básicos después de que los bombardeos rusos se hayan centrado en destruir su infraestructura energética.

La mayor parte del país no tiene acceso a la red eléctrica o la de gas, lo que también dificulta el funcionamiento de las conducciones de agua potable.

El aventurero británico da las gracias a Zelenski "por su hospitalidad en un momento tan difícil" durante su visita al país y le anima a que se "mantenga fuerte".

