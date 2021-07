Bettina: 'Hay que reactivar el turismo como en Turquía o Estados Unidos'

La cascarosa Bettina García habló un poco de su tiempo durante esta pandemia y aseguró que en Panamá deben haber ciertos cambios, para que la economía vuelva a ser como antes en la que todos podían sumar su sencillo.

Bettina que perdió a su padre durante esta pandemia, pero no por Covid19, confía en que las autoridades deben buscar otras opciones para que todos puedan pagar sus deudas, surgir una vez y comprar los que desean.

"En el exterior es bastante parecido aquí, por ejemplo, en Turquía a dónde viajé hace poco estaban igual que aquí, 10 de la noche toque de queda, pero solo para los nacionales, no a los extranjeros. Pienso que acá hay que explotar el turismo, llegar a Panamá y hacer una fila de dos horas, estar encerrados a las 10 de la noche no aporta el turismo. Finalmente, hay reactivar la económia como en Estados Unidos y Turquía, allá les va bien. Ahora voy a Cancún y también les va bien con el turismo", contó.

La famosa afirma que la situación ha golpeado a todos, pero en su caso ha trabajado fuerte para poder mantenerse con sus clientes y seguir generando en estos instantes que no hay mucha estabilidad.

"He seguido con mi vida, he bajado de peso, estoy con mi rutina normal, me vacuné, de hecho toda mi familia lo hiz. En agosto Bettinita empieza un colegio nuevo de manera presencial, no soportaba las clases virtuales. Me cuidé lo necesario, tampoco abusé. Gracias a Dios a ninguno de mi familia nos afectó", dijo respecto a los contagios de covid.

Respecto a la Cáscara ha vuelto para quedarse por un buen tiempo. Por el momento todos los que están aman lo que hacen y sienten que es algo que debían hacer desde hace mucho tiempo. "Ahorita estoy ahí y decidí que no pensaría en el mañana, lo que vaya vivendo así será. pero creo que con la pandemia se va con la marcha. Todos regresamos", detalla.

Respecto al futuro, para el mes de septiembre y noviembre tiene pensado hacer dos viajes a Turquía, ambos con un grupo de 40 mujeres, esto para salir de la rutina, así como el estrés de lo que se vive en el páis.