Bettina vuelve a la televisión y ya hay 'haters' que la están criticando

Luego de algún tiempo de estar totalmente desaparecida de los medios televisivos y mantenerse con sus proyectos personales Bettina García contó que volverá a la televisión, pero en esta ocasión se fue a la competencia de TVN.

Al parecer vendrán en un pograma del canal de la 12 de Octubre, dedicado a las mujeres espontáneas, multifacéticas, auténticas y emprendedoras. La presentadora Astrid Quiroz la acompañará.

"Estoy feliz de contarles que a partir del 14 de febrero formaré parte de la familia de OyeTv con un formato que les va a encantar. Se está haciendo con mucho amor para ustedes", dijo Bettina.

Aunque esto parecía quedarse aquí, a muchos como que no les agradó mucho y desde ya comenzaron a decir que eso sonaba aburrido, además que su antiguo proyecto llamado "Atrévete" era más divertido.

"Otra vez, cambien las caras", "Pura carambola de presentadores en esos dos canales, no veo cambios de nada y los mismo programas", "Nombe ella no estaba en La Cáscara, ¿qué le pasó?", "Busquen a otros, qué pereza", "Espera, esta no fue la que dijo una tontería por asistir a una fiesta de una joyería y que hubo maltrato a la mujer", "De nuevo la que defiende a los maltratadores", se podía leer.

La famosa a pesar de esto está emocionada de volver y en sus redes le han dejado muchos mensajes de felicitaciones.