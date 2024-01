BK: ‘Hay que tratar de estar empapado en el negocio’

El productor musical Johnny López, conocido como BK salió a dejar claros algunos puntos luego de que Italian Somalí dijera que supuestamente le había robado un tema (Kiwi y Fresa) y que se lo vendió a Netflix.

Y es que, en la mañana del jueves, Italian Somalí encendió las redes sociales desde temprano al decir que Bk le robó la idea e instrumental. “Jueguen vivo con quien graban sus temas que hay productores como @bkmusica que te roban o toman tu idea le llevas la idea completa, el instrumental y al final te venden tu plena a @netflix la serie #NEON y no te dan nada. Y ni para avisarte que tu música saldrá en una serie QUÉ TRISTEZA...”, fue el comentario del artista.

Pero no fue hasta ayer que BK se refirió a lo sucedido, el famoso dio primero docencia sobre el tema de los derechos de autor y cómo se dio todo el proceso con Italian; con quien ha intentado reunirse desde hace meses, pero no se ha dado. Además, dejó claro que no robó nada.

“Para que las canciones salgan siempre se firman documentos de autorización y derecho de autor, en esos documentos estás autorizando que el que administre o distribuya puede tener libertad de la canción y explotación de promoción en beneficio mutuo, si le va bien, a todos nos va bien. Después de cuadrar el negocio, el deber es sentarse con las partes a explicarles, pero desde el mes de octubre tuvimos un acercamiento, tratamos de cerrar una reunión para explicarle a libro abierto, pero no se pudo cuadrar, pasó noviembre tampoco, después que no era su equipo de trabajo, luego que era con él”, sentenció.

BK señaló que no fue hasta el 4 de diciembre que habló con él por teléfono y quedaron en reunirse para saber qué se negoció, pero como fueron las fiestas de fin de año, no se dio el encuentro.

“En resumen, hay que tratar de estar empapado en el negocio, saber qué cosas firmas, estar en comunicación con tu equipo de trabajo, para saber qué se hizo, lo que te aconsejan, para que no les pase como mi hermano que, por desinformación, entre en tema de calumnias, él sabe que lo quiero mucho… Yo seguiré esperando a Italian y su equipo de trabajo con gusto, estamos en libro abierto para mostrarte lo que se haya negociado con la canción, tú solo avisa”, manifestó.

Por último, compartió el tema “Kiwi y Fresa” para que sus seguidores lo conocieran y dijo que los artistas nuevos tienen que saber sobre el negocio y sería bueno dar talleres en Panamá.

