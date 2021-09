Blades: 'El virus se hace más fuerte y el mundo no se acerca a la normalidad’

El cantautor panameño Rubén Blades confesó que su gran temor, desde que se informó sobre el coronavirus, ha sido la mutación de este. De acuerdo con el artista, todavía se ve muy lejos que el mundo regrese a la normalidad.

“Como escribí desde el inicio de este diario, mi temor siempre ha sido la posibilidad de mutación del virus. Cada mes, aprovechando a la gente que no se vacuna porque ‘tienen el derecho a no vacunarse’(?), ayudado por exigencias económicas que demandan la continuación de vuelos entre países y por la desinformación sobre la situación propagada de fuera y dentro del gobierno, el virus se hace más fuerte y el mundo aún no se acerca a la normalidad”, manifestó Blades en su famoso Diario de la Peste.

Publicidad

Por otro lado, instó a seguir cuidándose, que la situación va por lo largo.

PUEDES VER: Pana-rusa ya tiene su programa en YouTube

“Creo que esto va a continuar hasta el 2023. Ojalá y no encontremos a una mutación ‘super-virus’, inmune a las vacunas y a los tratamientos ahora a mano para enfrentar la pandemia. Las nuevas mutaciones afectan a niños y a jóvenes más que las iniciales transmisiones del virus en 2020”, dijo.

Además, valoró que en Panamá se vaya dando bien el proceso de vacunación y que las cifras de fallecidos hayan bajado, lo cual señala como “positivo”.

“Ha descendido el número de fallecimientos por Covid-19 y eso también es positivo, al igual que el anuncio de una baja en el promedio de infección. Aun así, el problema continua; no bajemos la guardia! Nuestro abrazo y oraciones van a los hospitalizados, a los internados en cuidados intensivos y a todos sus familiares y seres queridos”, manifestó el cantante.

En su columna, también lamentó la muerte del reconocido músico Adalberto Álvarez “su deceso llena de dolor a Cuba y a los innumerables admiradores que su obra y talento crearon a nivel mundial”.