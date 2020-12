Blades le pide a los panameños que dejen el relajo y no bajen la guardia

El cantante Rubén Blades le envió un mensaje a todos los panameños en estos momentos que se da un posible rebrote de Covid19 en el país y exhortó a todos a no bajar la guardia, porque eso podría costar más vidas humanas.

LEE TAMBIÉN: El Boza le da su pa' trás a los 'haters' y demuestra que es exitoso

Publicidad

"Parece que habrá una vacuna disponible hacia principios del 2021, pero entre tanto no bajemos la guardia. La pelea no termina y aunque estos "rounds" duren mas de lo que nuestra paciencia acepta, no podemos bajar la guardia. ¡Cuidemos la vida, la nuestra y la ajena!

El artista que vive en Estados Unidos, afirmó que todo esto es por el poco me importa de las personas, esto luego que las autoridades les dieran rienda suelta para que hicieran que lo quisieran hace un tiempo atrás.

Blades detalla que la situación en dónde vive no está mucho mejor y esto le preocupa mucho, al punto que diariamente se hace chequeos para salir de dudas y evitar contagiarse del mortal virus.

"Sigo en Texas, trabajando en la serie 'Fear The Walking Dead', y las horas de labor siguen fuertes esta semana. Me levanto a las 3 de la mañana todos los días, como si fuera a hacer pan, me recogen a las 4 a.m., paso a que me hagan el chequeo de temperatura y la prueba para ver si estoy contagiado, (el resultado lo entregan uno o dos días después, dependiendo de cuándo trabajo). Regreso al cuarto a golpe de 8 de la noche para empezar la rutina unas horas más tarde. Creo que el haber estado de gira con una banda por décadas me ayuda ahora a bregar con estos horarios difíciles como actor", dijo.

El intérprete de "Patria" no tiene pensao viajar a Panamá en estos momentos por distintos compromisos en Estados Unidos y todas sus presentaciones en eventos de nuestro país al que ha sido invitado los está haciendo vía online.