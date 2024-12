Boza embolillado con Shakira en Billboard. Orion está pegado

El cantante panameño Boza la está botando con el tema Orion, esto después de estar por 13 semanas en el top de Billboard.

Pero ahora lo que llama la atención es que le compite sin miedo a la cantante Shakira con su famoso sencillo "Soltera".

El tema de Boza con la venezolana Elena Rose está desde el mes de julio dando pelea y tras mantenerse entre los mejores 20, ahora subió al top principal.

"Orión" se ha vuelto una canción que ha traspasado fronteras y cada vez más llega a países.

“Si me besas, me deconfigu-gu-guro... si te dañaron, yo te cu-cu-curo”) y el evocador aporte de Elena Rose (“De tenerte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar/ Que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar”)", es una estrofa que encanta a todos.