Boza explica qué pasó realmente con el video de la ´fan enamorada’

Luego de que en las redes sociales circulará un video, donde se le ve con otra chica que no es su novia, el cantante panameño Boza salió aclarar que fue lo en realidad pasó realmente.

Mediante una historia de Instagram, el panameño, cuyo nombre de pila es Humberto Ceballos, manifestó que un artista está expuesto a muchas cosas, se le malinterpreta y se crean falsas historias.

Publicidad

Pero, ¿qué es lo que se ve en el video? Bueno, resulta que Boza está en una gira por Europa y tuvo una presentación en Francia. La chica en mención subió una historia, donde se le ve muy cerca del panameño.

“El precio de ser un artista es que todo el mundo sabe de tu vida más que tú, algo que es incontrolable sea cierto o falso solo tienes que dejar que hablen y que te vean cómo te quieran ver”, sentenció el intérprete de “Ella”.

Por otro lado, dijo: “Ojalá hablarán de todo como hablan de un artista, entenderán cómo son las cosas”.

Añadió: “Ejemplo: Alguien llega me habla, otra persona graba y me besan sin mi consentimiento, pero lo que saldrá en el video solo será el beso, no la trama real y así es como una falsa historia se vuelve real, pero me gusta que hablen, digo algo ja, ja, ja”.

Contenido Premium: 0