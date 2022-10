Boza forma parte de ‘Intruso’, nuevo disco de Dangond

El cantante colombiano Silvestre Dangond lanzó su nueva producción musical: “Intruso”, en la cual se aventura a una nueva etapa en su carrera, meterse en la música urbana.

"Yo siempre venía lanzando anual una o dos canciones urbanas. Se me fueron acumulando una con la otra y cuando vi tenía ya más de seis canciones hechas. Y dije, bueno, voy a terminar de hacer un álbum y mostrarlo al público, porque la música urbana que yo hago tiene un sello característico por el instrumento principal, que es el acordeón", afirmó el artista

En esta producción incluyó las canciones "Cásate conmigo", con Nicky Jam; "Vallenato Apretao", con Zion y Lennox, y "Justicia", con Natti Natasha, pero también tiene participación panameña, y aquí entra en escena Boza.

Sí, señores, Silvestre Dangond incluyó el tema que grabó con Boza y Reik "Sé que estás con él". La misma fue estrenada, el video lyric, el 13 de octubre y ya cuenta con 58 mil visualizaciones.

En el nuevo álbum también está incluida la canción "No tenemos la culpa", en la que canta con su hijo Monaco, de 14 años, a quien veía desde muy pequeño como un joven con "mucho talento, especialmente para escribir".

"Con él fue una experiencia muy bonita, esto fue como una probadita para el mundo del entretenimiento y la industria porque en realidad lo que más quiero es que pasen los años y viva su vida como un niño, como un adolescente. A medida que vaya adquiriendo experiencia y comience a crecer, que sea él mismo el que tome las decisiones, no guiado por mí", expresa.

Igualmente considera que "es muy inteligente", aunque cree "muy prematuro ahorita hablar de qué va a pasar con él" en el ámbito artístico.

Todas las canciones del álbum, asegura Dangond, tienen que ver con su "historia" y él cree que ahí radica lo que hace única a su música, más allá de si esto nuevo es lo que él solía hacer en el vallenato.

"Yo me divierto en lo que hago, si no, no lo haría (...) Todo se ha hecho con plena convicción y gusto, con amor por la música", expresa.

En ese sentido, el artista colombiano señala que es "muy difícil despegarse de las raíces", pues nació en Urumita, un pueblo del departamento caribeño de La Guajira en el que estuvo rodeado de juglares durante su crecimiento y su formación.

"Como dice el dicho: 'al indio no se le pueden poner zapatos porque se va'. A mí me pasó, me comenzaron a dar alas, fui creciendo y conectando con otra gente, otro público y así llegamos hasta 'Intruso'", manifiesta, sin desconocer de dónde viene.

