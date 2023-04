Boza hizo 'Volar' a sus fanáticos

Humberto Ceballos, conocido como Boza, hizo volar a todos sus fanáticos con su último estreno, donde habla del amor a primera vista.

“Volar” es un trabajo de Boza junto al puertoriqueño Dalex, dirigido por el venezolano Lennynn Salinas y Daniel Bethencourt y fue grabada en Miami, Estados Unidos. Tras su estreno se ubicó en las primeras tendencias musicales en la plataforma de YouTube y suma más de 48.945 vistas.

Publicidad

“Dice que el amor a primera vista no existe, pero me miraste y te miré y no sé qué me hiciste... Bésame y dime qué sientes”, reza parte de la letra de la canción, que forma parte del nuevo álbum que presentará en mayo.

LEE TAMBIÉN: ‘El Chombo’ sigue creciendo en redes sociales

Una de las cosas que más ha llamado la atención de este tema es que en su video se puede ver a Boza besar apasionadamente a la modelo, muchos de sus fanáticos dicen que ese beso fue muy real, y otros, mencionan que quieren un beso así.

En un “live”, el artista comentó que la letra de este sencillo la escribió en un avión.

Contenido Premium: 0