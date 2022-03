Boza: 'La mente también juega con uno'

Mantenerse positivo y dejar fluir es una de las maneras que el panameño Humberto Ceballos, conocido artísticamente como Boza, aquieta su mente.

Hace poco, el cantante concedió una entrevista a CNN para hablar de su más reciente álbum “Bucle”, durante su intervención también abordó distintos tema, entre ellos la salud mental

Publicidad

Dijo que siempre trata de pensar en lo positivo, de sacar lo bueno de lo malo, que aleja esos pensamientos negativos al recordar de cómo era en el pasado y todo lo que ha logrado.

"Siempre trato de pensar en lo positivo. Se me han venido muchos pensamientos negativos en mi cabeza, la mente también juega con uno. Hay veces que uno se siente mal sin motivo y es extraño. Yo lo que trato de pensar siempre es en lo positivo o sacarle a algo negativo el por qué positivo. Siempre tengo esa escapatoria de ese momento oscuro. Siempre trato de pensar en lo positivo, lo que he logrado, lo que he pasado, lo que era antes en mi vida”, sentenció el intérprete de “Ella” al medio internacional.

PUEDES VER: Mirta Rodríguez, emocionada de regresar a la televisión

Por otro lado, manifestó que no siente presión por ser ya un artista de talla internacional.

"En cuanto a la presión, yo trato de fluir en todo. Si estoy en un mal momento, yo fluyo y dejo que las cosas pasen, si estoy en un buen momento, yo fluyo y dejo que las cosas pasen. Al final, un momento malo no dura para toda la vida", señaló Boza, quien se mantiene de “tour” por varias ciudades europeas.

El panameño anunció, la semana pasada, que se presentará en los Latin American Music Award, que se celebrarán el próximo 21 de abril, en el Michelob Ultra Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Actuará en vivo en la séptima edición de la premiación.

Contenido Premium: 0