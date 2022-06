Brad confiesa que se ha sentido solo y deprimido; ha sido infeliz

El actor Brad Pitt volvió a llamar la atención de sus fans y medios tras las recientes revelaciones de los más oscuros secretos de su vida, esto al afirmar que siempre se ha sentido solo a pesar haber tenido seis hijos y estar rodeado de amigos y conocidos por su carrera artística.

Brad que está separado de su exesposa por los problemas ya conocidos dijo Angelina Jolie cuenta con la custodia completa de los hijos que tiene en común con el actor, pero, a pesar de ello t tiene el permiso suficiente para pasar cierto tiempo de convivencia con ellos, según lo comentó hace poco una fuente.

Pitt comentó que toda su vida se ha sentido solo y que hace unos años sufrió de una depresión con la que tuvo que batallar hasta que trabajó en ella, según lo comentó en una entrevista para 'GQ'.

Además, este trabajo también le ayudó al actor hollywoodense a hacer una reflexión sobre su vida, las adicciones que tuvo y el divorcio que enfrentó con la actriz Angelina Jolie, aspectos que le dejaron claro que el desequilibrio emocional y la profunda tristeza son parte inevitable para madurar como persona.

"Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia", dijo

El actor de 58 años afirmó que tras su divorcio pasó 18 meses acudiendo a pláticas de grupos de Alcohólicos Anónimos con el fin de superar sus adicciones y encontrar un poco de paz. Aseguró que estas sesiones encontró a un grupo de amigos que lo cobijaron y apoyaron en todo momento.

Brad recalca que dejó atrás su adicción al cigarro y que optó por probar otros productos que lo ayudaran a controlar la ansiedad de querer fumar, como las gomas de mascar de nicotina.

"Me considero en mi última fase como actor. Este último semestre o trimestre. ¿Cómo va a ser esta parte? ¿Y cómo quiero diseñarla?”. Con esto da a entender que su retiro no sería una despedida total de Hollywood, sino que estaría involucrado en la industria del cine como productor gracias a su compañía Plan B Entertainment, la cual es una colaboración que tiene Brad Pitt con Jennifer Aniston cuando todavía eran pareja.

