Brenda Lau dice que nunca es tarde para hacer lo que deseas

La cantante panameña Brenda Lau sigue demostrando que nunca es tarde para realizar las metas, y es que luego de un año y dos meses, de haberse graduado de Berklee, lanzó su tema "Sé Más Feliz”.

Brenda señaló que después de graduarse recibió muchos comentarios y preguntas sobre si se había retirado de la música o rendido, críticas que dejó a un lado, y siguió enfocado en lo que le gusta.

"He tardado exactamente 1 año y dos meses después de haberme graduado de Berklee para sacar una bendita canción! Quizás mucha gente dirán que ya me he rendido o retirado de esta carrera tan difícil, pero a los que me conocen bien saben que me importa un carajo "caravescorazonnolosoportas" (lastimosamente todo en esta vida me importa, excepto lo negativo) de lo que los demás piensan de mí. Y quiero que sepan que nunca es tarde para lo que realmente deseas hacer y a lo que te hace feliz en esta vida”, dijo la artista en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, habló sobre lo que le enseñó la pandemia del COVID-19.

“Tengo que decir que gracias a la pandemia, escogí una profesión donde pude conocer a los más inocentes y a la vez vulnerables en estos tiempos por la profesión que tienen los padres de mis estudiantes. Y no te miento, el 95% de mi energía va para el enfoque de mi actual profesión, porque tengo que planear currículum de música cada mes y ver cómo los entretengo cuando no me quieren hacer caso”, expresó.

Manifestó “Gracias a mis mocosos que a la vez me lloraban por atención, también me inspiraron para poder terminar la producción de esta canción... (Pre-Save “Sé Más Feliz” en el bio de mi Instagram).

Lau, quien hace poco se casó, dijo que su nuevo tema busca transmitir que a pesar del caos siempre hay que ser felices.

“Antes de casarme ya era feliz... por tener a mis padres con salud, feliz por haberme graduado en una de las universidades más prestigiosas del mundo, y feliz porque no importa cuántos caos pueden existir en este mundo Dios me permite vivir y hacer lo que más me gusta, que es transmitirles lo que siento y pienso por medio de la música”, dijo.

Añadió: “Sé más feliz, una canción que te pondrá más feliz que la María Juana!? Pre-Save en el link en mi biografía”.