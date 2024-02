Brinda consejos para los Carnavales

El comediante Yedgar Carolina utilizó su red social Instagram para brindar algunos consejos para las festividades del Carnaval.

Lo primero que señaló el famoso fue que no se dejen estafar cuando alquilen una casa, y a los que van a alquilar que digan bien la dirección de la casa, y no estén diciendo mentiras "dígale cinco minutos en carro, no cinco minutos a pie".

En tanto, señaló que si van a tener relaciones sexuales, usen preservativos: "use condón sea con quien sea y más si no lo conoce, disfrute del momento... Después vienen los lamentos del alma, los embarazos no deseados, las enfermedades venéreas incurables".

Añadió: "Otro consejo delo todo menos el WhatsApp, no se enamore en Carnaval, solo se disfruta y si usted que va hacer algo de lo que se va arrepentir todo la vida, entonces no lo haga".

